Bilgi teknolojileri güvenlik şirketi ESET'in İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen, kurban bayramı ve tatil döneminde dijital güveni sağlamak için yedi öneri yaptı:

1) Hedeflediğiniz hayır kurumuna ilişkin doğru bilgi edinin, bu dönemde ortaya çıkabilecek sahte bağlantıların kurbanı olmayın.

2) Kullanıcıların ilgisini çeken 'Bedava', 'Kazandınız' gibi mesaj ve e-maillere karşı uyanık olun.

3) Ortak Wi-Fi noktalarından, gerekmediği sürece parasal işlemler yapmayın. Özel bilgileriniz başkaları tarafından görüntülenebilir.

4) Seyahate çıkmadan önemli verilerinizi mutlaka yedekleyin ve güvenli bir ortamda saklayın.

5)USB aygıtları ve diğer hafıza kartlarını virüslere karşı kontrol edin.

6) Bilgisayarınızdaki güncelleme uyarılarını dikkate alın ve sistem yamalarını yüklemeyi ihmal etmeyin.

7) Bilgisayarınızı virüslere karşı tarayın. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA