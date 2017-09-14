Tatil Cenneti 'Şeytan Sofrası'nda Otopark Krizi... Şikayet Yağdı.

İşletmecilerin kendilerini tehdit ettiğini, zorla para almak istediğini söyleyen ziyaretçiler, sorunu internetteki forum siteleri ve sosyal medyadan duyurmaya çalışıyor. 2015'te bir işadamı, park yüzünden tartıştığı 20 kişinin saldırısına uğradığını anlatıyor. Çok sayıda ziyaretçi bir daha Şeytan Sofrası'na gitmeyeceğini dile getiriyor. Yaşadıklarını 'otoparkçı terörü' olarak nitelendiren vatandaşlar, onca başvuruya rağmen yetkililerin çözüm üretememesinden de şikâyetçi

Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, Şeytan Sofrası'ndaki otoparkın belediye kontrolünde olduğunu ve yine belediye tarafından kiraya verildiğini söyledi.

BELEDİYE KİRAYA VERDİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kendilerine de bu konuda şikayet yağdığını belirtirken sorumluluğun Ayvalık Belediyesi'nde olduğunu vurguladı. Ayvalık Belediyesi ise otopark işletmesinin ihaleyle bir firmaya verildiğini ve gelen şikâyetler doğrultusunda denetleme yapıldığını açıkladı. Otoparkın 2008'den bu yana aynı işletme tarafından kullanıldığını belirten yetkililer, kiralamanın 10 yıllığına yapıldığını, şikâyetlerle ilgili de jandarmaya bilgi vereceklerini ifade etti.

'PARK EDER ETMEZ TEPENİZE DİKİLİYOR'

İnternet ortamına yansıyan şikâyetlerde otoparkçıların tehdidi, tacizi ve orman yolundan zorla para istendiği belirtiliyor. Sadece bu yıl sosyal medya sitelerinde yer alan bazı şikâyetler şöyle:

- Nedir bu otopark mafyası? Tepeye çıktığınızda karşınıza restoran benzeri bir yer çıkıyor. Ama daha önemlisi 2-3 tane otopark kabadayısı 'Geldi enayi' gözüyle sizi süzüp hortumlamaya çalışıyor. Arabamı da bırakmadım, vakit de geçirmedim.

- 6-7 yıl önce sadece küçük bir çay bahçesi vardı. Şimdi manzarayı tamamen kafeler kaplamış. Bir de otoparkçılar sarmış etrafı. 5 lira mutlaka vermek zorundasın.

- Yıllardır geldiğim bu güzel mekân tam bir şark kurnazlığına çeviren otoparkçılarla dolmuş. Özellikle bayram ya da kalabalık zamanlarda bunlara dikkat edin, 5 lira için tüm keyfinizin içine ediyorlar.

- Aracınızı park etmeden hemen değnekçi yanınızda beliriyor. 5 lira otopark. Güneşin batışı mükemmel ama kazıklanmak daha da mükemmel.

- Arabayı park eder etmez tepenizde dikilen otoparkçılar selam bile vermeden elini uzatıp 5 lira istiyor.

'GÖZÜMÜ HASTANEDE AÇTIM'

İki yıl önce Şeytan Sofrası'ndaki otoparkçıların saldırısına uğradığı öne sürülen işadamı Eyüp Yılmaz Türk yaşadıklarını şölme anlattı: "O gün iftar yapmak için kızım, yeğenim ve bir çalışanımla Şeytan Sofrası'na gittik. Arabamı biraz yürümek için yol kenarına bıraktım. Geldiğimizi gören bir kişi aracımı otoparka bırakmamı istedi. Aksi takdirde jandarma müdahale edermiş. Bunun benim sorunum olduğunu söyledim. Aramızda tartışma başladı. Birden 20 kişi oldular, yeğenim ve beni dövmeye başladılar. Jandarma geldiğinde bile dövüyorlardı. Başlarındaki adam 'Vurun' dedikçe onlar vurdu. En sonunda bayılmışım, gözümü hastanede açtım. Darbeler nedeniyle 1 hafta yatmak zorunda kaldım. Saldıranlardan şikâyetçi oldum. Onlardan 3 kişi de benden şikâyetçi olmuş. Kalanlar da şahit olarak yazılmış. Güya ben onları dövmüşüm. Ben neymişim dedim. Mahkeme de beni suçlu buldu. Bir daha Şeytan Sofrası'na asla gitmem..."

Kaynak: Hürriyet



