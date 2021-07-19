Tatil cenneti Bozcaada'yı bu hale getirdiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tatil cenneti Bozcaada'yı bu hale getirdiler

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Haberler | Güncel

Tatil cenneti Bozcaada'yı bu hale getirdiler Bozcaada plajlarında ateş yakıp, içki içtiler çöplerini bıraktılar Kuzey Ege'nin tatil cenneti Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir grup sahilde ateş yakıp, içti.

Tatil cenneti Bozcaada'yı bu hale getirdiler

Bozcaada plajlarında ateş yakıp, içki içtiler çöplerini bıraktılar

ÇANAKKALE - Kuzey Ege'nin tatil cenneti Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir grup sahilde ateş yakıp, içti. Parti yaptıkları iddia edilen grup, şezlongları da kırıp, sahili çöp içerisinde bıraktı. Bozcaada Belediyesi o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, yaşananlara tepki gösterdi.

Olay Cumartesi gecesi Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi Sulubahçe sahilinde meydana geldi. 100'e yakın bir kalabalığın sahilde parti yaptığı iddia edildi. Bozcaada Spor Kulübü tarafından işletilen sahildeki şezlongları kıran kalabalık, şemsiyeleri de yakarak çevreye zarar verdi. Sabaha kadar içki içip, çevreye zarar veren kalabalığın yaptıkları Bozcaada Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarında 'Nasıl parti güzel miydi? Yazık, çok yazık' notuyla paylaşıldı.

Bozcaada Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Ümit Kahyaoğlu, İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, çevreye zarar veren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Tatil cenneti Bozcaada'yı bu hale getirdiler
Tatil cenneti Bozcaada'yı bu hale getirdiler
Tatil cenneti Bozcaada'yı bu hale getirdiler
Tatil cenneti Bozcaada'yı bu hale getirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce

Plajdaki görüntüler Bozcaada Belediyesi'ni de çıldırttı: Nasıl, güzel miydi parti?
Plajdaki görüntüler Bozcaada Belediyesi'ni de çıldırttı: Nasıl, güzel miydi parti?
Plajı savaş alanına çevirdiler! Şezlongları kırıp, çöp poşetlerini yere atanlara belediyeden sert tepki
Plajı savaş alanına çevirdiler! Şezlongları kırıp, çöp poşetlerini yere atanlara belediyeden sert tepki
Koyunlarını yolun karşısına geçirirken, araç çarpmasıyla öldü
Koyunlarını yolun karşısına geçirirken, araç çarpmasıyla öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Derya Uluğ Seda Sayan Hande Yener
Spor Arda Turan Fatih Terim Metin Oktay Alper Yılmaz Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tatil cenneti Bozcaada'yı bu hale getirdiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 15:21:42. #1.14#

title