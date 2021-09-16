Tatil beldesindeki ev böyle alevlere teslim oldu - Haberler
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Tatil beldesindeki ev böyle alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tatil beldesindeki ev böyle alevlere teslim oldu Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangında bir ev küle dönerken, korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Tatil beldesindeki ev böyle alevlere teslim oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangında bir ev küle dönerken, korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıkız Mahallesi Çamlıyol Caddesindeki bir binanın ikinci katından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar kısa sürede alevlenerek evin tamamını sardı. Yangın sırasında ev sahipleri A.K. ile eşi A. K.'nin evde olmadığı öğrenildi. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 4 arozöz ile müdahale edildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonrasında tamamen söndürüldü. Yangın çıkan evde büyük maddi hasar meydana geldi. Alev alev yanan ev amatör kameralar tarafından kayıt altına alındı. Yangınla alakalı tahkikat sürüyor.

Tatil beldesindeki ev böyle alevlere teslim oldu

Tatil beldesindeki ev böyle alevlere teslim oldu

Tatil beldesindeki ev böyle alevlere teslim oldu

Tatil beldesindeki ev böyle alevlere teslim oldu

Tatil beldesindeki ev böyle alevlere teslim oldu

Tatil beldesindeki ev böyle alevlere teslim oldu

Tatil beldesindeki ev böyle alevlere teslim oldu
İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tatil beldesindeki ev böyle alevlere teslim oldu - Haberler
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