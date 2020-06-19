Tatil beldelerine kamyonetle binlerce uyuşturucu hap götürüyorlardı Tatil beldelerine kamyonetle binlerce uyuşturucu hap götürüyorlardı 12 bin 908 uyuşturucu özellikte hap ele geçirildi, iki kişi tutuklandı Balıkesir'in Edremit ilçesinde narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda 12 bin 908 adet uyuşturucu nitelikte sentetik ecza hap ele geçirildi.

Tatil beldelerine kamyonetle binlerce uyuşturucu hap götürüyorlardı

12 bin 908 uyuşturucu özellikte hap ele geçirildi, iki kişi tutuklandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda 12 bin 908 adet uyuşturucu nitelikte sentetik ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliği, Edremit ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu nitelikte sentetik ecza hap getirileceği yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi doğrultusunda yapılan operasyonda 34 SR plakalı kamyonette Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararı ile yapılan aramada 12 bin 908 adet uyuşturucu ve uyarıcı özellik taşıyan sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda narkotik köpeği Eko da görev aldı. Opersyonda araçta bulunan C.H.T ve S.D.Y isimli iki kişi göz altına alındı. Haklarında "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan" işlem yapılan şahıslar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen C.H.T ve S.D.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA