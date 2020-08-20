Tatil bahanesiyle geldikleri Marmaris'te 3 günde 3 evi soydular, tutuklandılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tatil bahanesiyle geldikleri Marmaris'te 3 günde 3 evi soydular, tutuklandılar

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, özel araçlarıyla geldikleri otelde hem tatil yapıp hem de üç günde üç evi soyan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tatil bahanesiyle geldikleri Marmaris'te 3 günde 3 evi soydular, tutuklandılar
20.08.2020 20:03 | Son Güncelleme: 20.08.2020 20:56

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, özel araçlarıyla geldikleri otelde hem tatil yapıp hem de üç günde üç evi soyan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'den Pazartesi günü 38 ABG 399 plakalı araçlarıyla Marmaris'e gelen B.M. (20) ve M.B. (22), dört yıldızlı bir otele yerleşti. İki arkadaş otele yerleştikleri gün çevredeki lüks evleri takibe aldı. İki şüpheli, tespit ettikleri 3 lüks eve birer gün arayla gece girerek hırsızlık gerçekleştirdi. Bugün, sabaha karşı bir eve daha girmeye çalışan iki şüpheli, mahalle sakininin görmesiyle kaçarak uzaklaştı. İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri şikayetler üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği mahalle ve çevresinde 13 güvenlik kamerası incelemeye alındı. Bir güvenlik kamerasında iki kişinin 38 ABG 399 plakalı otomobile binerek uzaklaştığı tespit edildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için yaptığı araştırmada aracın 4 yıldızlı bir otelin girişinde park halinde olduğunu tespit etti. Polisin takibi sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise çalınan altın kolye, alyans ve bilezikler ile 5 bin 285 TL para ele geçirildi. İlçe Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen şüphelilerin yapılan sicil taramasında B.M.'nin 9 ev hırsızlığı ve 2 iş yeri yağma, M.B.'nin ise 12 ev ile iş yeri hırsızlığından sabıkası olduğu ortaya çıktı. Üç evden alınan parmak izinin de iki şüpheliye ait olduğu belirlendi. Ele geçirilen altın zincir, altın kolye, altın bilezik, altın alyans ve bir pırlanta ile toplam 5 bin 285 TL de sahiplerine teslim edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece  'Nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklandı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız Dünya
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev Politika
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Cinsellik
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Selahattin Demirtaş'tan muhalefete ittifak çağrısı! Önerilerini 9 maddeyle sıraladı Politika
Selahattin Demirtaş'tan muhalefete ittifak çağrısı! Önerilerini 9 maddeyle sıraladı
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi Güncel
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü
Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın 'Devlete kırgın mısınız?' sorusuna verdiği yanıt mest etti
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
Meteoroloji'den 8 kente 'çok kuvvetli' yağış uyarısı
Meteoroloji'den 8 kente "çok kuvvetli" yağış uyarısı
Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
EGM, 'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu
EGM, "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi
Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi
Kuzey İrlandalı hakem Richard Scott, trafo kazasında hayatını kaybetti
Kuzey İrlandalı hakem Richard Scott, trafo kazasında hayatını kaybetti
Katil koca, yakalandıktan sonra eşinin ölüp ölmediğini sordu
Katil koca, yakalandıktan sonra eşinin ölüp ölmediğini sordu
2023 yılında seçim sisteminde yapılacak değişiklikle yüzde 1 ve 2'lik partileri sürpriz bekliyor
2023 yılında seçim sisteminde yapılacak değişiklikle yüzde 1 ve 2'lik partileri sürpriz bekliyor
'Çöpe bayrak atıldı' videosu paylaşan kişinin eylemi kendisinin yaptığı belirlendi
"Çöpe bayrak atıldı" videosu paylaşan kişinin eylemi kendisinin yaptığı belirlendi
Şeftalinin üzerindeki 'Allah' yazısını gören çiftçi satmaya kıyamadı
Şeftalinin üzerindeki "Allah" yazısını gören çiftçi satmaya kıyamadı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener Angela Merkel
Magazin Acun Ilıcalı Halit Ergenç Sertab Erener Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Can Bartu Metin Oktay Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Daha Fazla Kavga Antalya Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Tatil bahanesiyle geldikleri Marmaris'te 3 günde 3 evi soydular, tutuklandılar - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 21:22:44. #1.15#
title