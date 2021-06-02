Tatil anılarını ölümsüzleştirmek için 3 saat plajda poz verdiler
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Tatil anılarını ölümsüzleştirmek için 3 saat plajda poz verdiler

Tatil anılarını ölümsüzleştirmek için 3 saat plajda poz verdiler
Demirören Haber Ajansı / Levent Yenigün - Haberler | Güncel

UKRAYNA'dan Antalya'nın Kemer ilçesine tatile gelen Marina Dilova (29) ve Ksenia Sheverdina (30), tatil anılarını ölümsüzleştirmek için plajda özel fotoğraf çekimi yaptırdı.

UKRAYNA'dan Antalya'nın Kemer ilçesine tatile gelen Marina Dilova (29) ve Ksenia Sheverdina (30), tatil anılarını ölümsüzleştirmek için plajda özel fotoğraf çekimi yaptırdı.

Ukrayna'dan tatil için Kemer'e gelen Marina Dilova ile burada tanıştığı Ukraynalı Ksenia Sheverdina da Kemer'deki Ayışığı plajında özel fotoğraf çekimi yaptırdı. Konakladıkları otelin fotoğraf sanatçısı Ali Kuş ile anlaşan ikili, yaklaşık 3 saat plajda poz verdi.

' ÇEKTİRMEYİ SEVİYORUM'

Marina Dilova, "Bugün bizim fotoğraf çekimimiz vardı ve şu anda 3 saat oldu çekimler. Kesinlikle bundan hiç yorulmadım. Her şey çok iyi gidiyor. Çünkü fotoğraf çektirmeyi seviyorum" dedi. Ukrayna'dan ilk kez tatil için Türkiye'ye gelen ve 30'uncu yaş gününü kutlayan Ksenia Sheverdina, "Ben fotoğraf çektirmeyi çok seviyorum. Şöyle de diyebiliriz; bu aynı zamanda benim hobim. Bugün fotoğrafçımıza çekim yaptırmak istediğimi söyledim. Çünkü bugün benim doğum günüm. 30 yaşıma girdim. Böyle bir hediye vermek istedim kendime. Şimdiden 3 saat oldu fotoğraf çekimimiz. Neşem yerinde. Her şeyi çok beğendim. 3 saat daha fotoğraf çektirebilirim. Burada tatil yapmak gerçekten mükemmel. Her şeyden çok memnunum, personelinden insanlarına kadar. Hepsi çok cana yakınlar. Her şey çok güzel" diye konuştu.

'MÜŞTERİLER ÇEKTİRMEYİ SEVİYOR'

15 yıldır fotoğrafçılık yapan 33 yaşındaki Ali Kuş da şöyle konuştu: "Otel fotoğrafçılığı yapıyorum. İşimiz çok eğlenceli ve iyi. Müşteriler fotoğraf çektirmeyi seviyor. Türkiye'yi seviyorlar. Özellikle Kemer bölgesini seviyor, dağlık ve manzarası olduğu için. Bu sıralarda hava serin ve bol bol da fotoğraf çektiriyorlar. Müşteriler hiç sıkılmadan poz veriyor, 2-3 saat. Bazen dış çekim istiyorlar. Onda da otel dışına götürüyoruz. Dağ manzarası, kanyon olsun, inanılmaz yerler var. Genelde Rus, Ukraynalı, Belaruslu turistlerle en fazla çalışıyoruz. En uzun çekimim yaklaşık 5-6 saat sürmüştü"


Tatil anılarını ölümsüzleştirmek için 3 saat plajda poz verdiler
Tatil anılarını ölümsüzleştirmek için 3 saat plajda poz verdiler
Tatil anılarını ölümsüzleştirmek için 3 saat plajda poz verdiler
Tatil anılarını ölümsüzleştirmek için 3 saat plajda poz verdiler
Tatil anılarını ölümsüzleştirmek için 3 saat plajda poz verdiler
Tatil anılarını ölümsüzleştirmek için 3 saat plajda poz verdiler
Tatil anılarını ölümsüzleştirmek için 3 saat plajda poz verdiler
Tatil anılarını ölümsüzleştirmek için 3 saat plajda poz verdiler
Tatil anılarını ölümsüzleştirmek için 3 saat plajda poz verdiler
Tatil anılarını ölümsüzleştirmek için 3 saat plajda poz verdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent Yenigün

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