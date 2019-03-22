Tatık Köyünde Şehitler İçin Hatıra Ormanı

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Tatık köyünde oluşturulan şehitler ormanında bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.



Fidan dikim törenine katılan Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Tatık köyü doğumlu olup vatan savunması için canlarını feda etmiş kahraman şehitlerin isimlerini yaşatmak için hatıra ormanı oluşturulduğunu belirtti.

Girgin, "İlçemize bağlı Tatık köyündeki şehitlerimiz Mehmet Kopar, Hüseyin Canavar, Yusuf Erdoğdu ve Uğur Şahin adına yapılan hatıra ormanında 1500 adet fidan toprakla buluşturuldu. Hatıra ormanı oluşturmak ve şehitleri anmak için düzenlenen fidan dikim töreninde şehitlerimiz için Kuran okundu ve dualar edildi." dedi.

Programa, Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, ilçe daire müdürleri, Kırıkkale Şehit Aileleri Derneği üyeleri, şehit yakınları, Tatık Köyü Derneği başkan ve üyeleri, ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA