Tatbikat yapan UMKE ekipleri, 10 Kasım'da Atatürk'ü andı - Haberler
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Tatbikat yapan UMKE ekipleri, 10 Kasım'da Atatürk'ü andı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Tatbikat yapan UMKE ekipleri, 10 Kasım'da Atatürk'ü andı

Zonguldak'ta kamp ve tatbikat yapan UMKE timleri, Atatürk'ün 83. ölüm yıldönümü dolayısıyla Karaman Amelebirliği Orta Okulu'nda anma törenlerine katıldı.

KARAMAN (İHA) - Zonguldak'ta kamp ve tatbikat yapan UMKE timleri, Atatürk'ün 83. ölüm yıldönümü dolayısıyla Karaman Amelebirliği Orta Okulu'nda anma törenlerine katıldı.

Karaman beldesinde kamp ve tatbikat yapan Zonguldak, Bolu, Karabük ve Bartın UMKE timleri, saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk'ü andı. Karaman Amelebirliği Ortaokulu'ndaki anma programlarına katılan ekipler, öğrencilerle birlikte saygı duruşunda bulunup siren çaldı.

Atatürk'ü anma programında öğrenciler de hazırladıkları şiir ve oratoryo gösterilerini sergilediler. UMKE ekipleri düzenlenen programın ardından kam alanlarına geri döndü. - ZONGULDAK

Tatbikat yapan UMKE ekipleri, 10 Kasım'da Atatürk'ü andı

Tatbikat yapan UMKE ekipleri, 10 Kasım'da Atatürk'ü andı

Tatbikat yapan UMKE ekipleri, 10 Kasım'da Atatürk'ü andı

Tatbikat yapan UMKE ekipleri, 10 Kasım'da Atatürk'ü andı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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