Tatbikat sırasında penceredeki kediyi de kucağına alarak dışarı çıktı - Haberler

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Tatbikat sırasında penceredeki kediyi de kucağına alarak dışarı çıktı

AA, İbrahim Yozoğlu - Güncel
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Öğrencilerin sınıflarda siren çalmasının ardından sıraların yanında tedbir alması Öğrencilerin sınıfları boşaltması Bir öğrencinin kediyi kucağına alıp dışarı çıkarmaya çalışması Pencerede bulunan kediyi diğer bir öğrencinin kucağına alarak dışarı çıkarması Öğrencilerin okul bahçesine...

Öğrencilerin sınıflarda siren çalmasının ardından sıraların yanında tedbir alması

Öğrencilerin sınıfları boşaltması

Bir öğrencinin kediyi kucağına alıp dışarı çıkarmaya çalışması

Pencerede bulunan kediyi diğer bir öğrencinin kucağına alarak dışarı çıkarması

Öğrencilerin okul bahçesine çıkıp toplanması SAKARYA - "2022 yılı Afet Tatbikat Yılı" dolayısıyla Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında tüm okullarda eş zamanlı tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikat sırasında penceredeki kediyi de kucağına alarak dışarı çıktı

Tatbikat sırasında penceredeki kediyi de kucağına alarak dışarı çıktı

Tatbikat sırasında penceredeki kediyi de kucağına alarak dışarı çıktı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel

Deprem Haftası, Tatbikat, Güncel, Haberler

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