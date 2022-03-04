Tatbikat gerçeğini aratmadı

Sivas'ta düzenlenen Deprem Anı ve Acil Durumlar Tahliye Tatbikatı gerçeğini aratmazken, Vali Salih Ayhan öğrencilerle birlikte çök-kapan-tutun uygulamasını yaptı

SİVAS - Sivas'ta düzenlenen Deprem Anı ve Acil Durumlar Tahliye Tatbikatı gerçeğini aratmazken, Vali Salih Ayhan öğrencilerle birlikte çök-kapan-tutun uygulamasını yaptı.

Türkiye genelinde tüm okullarda 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla eş zamanlı Deprem Anı ve Acil Durumlar Tahliye Tatbikatı gerçekleştirildi. Sivas'ta da Halis Gülle Anadolu Lisesinde tatbikat etkinliği düzenlendi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, bazı il protokol üyeleri, AFAD, ANDA, İtfaiye gibi çeşitli kurum ve kuruluşların personelleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Vali Salih Ayhan, tatbikatın başlamasıyla sınıfta bulunan öğrencilerle birlikte deprem anında çök-kapan-tutun uygulamasını gerçekleştirildi. Daha sonra okulda bulunan öğrenciler ve öğretmenler tahliye edilirken içeride kalan öğrencilerin kurtarılması canlandırıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta tatbikat da toplanma alanında yoklama alınması, çadır kurulması, yangın söndürme çalışmaları gibi çeşitli uygulamalar yapılarak öğrencilere bilgiler verildi. Programın ardından ekiplere teşekkür eden Vali Salih Ayhan, öğrencilerin bulunduğu çadırı da ziyaret etti.

"Afet anında bilgi birikimimiz ve aldığımız eğitim bizi koruyacaktır"

Programda konuşan Vali Salih Ayhan, afetlere zihinsel olarak hazırlanılması gerektiğini belirtip, "Sivas'ımızda özellikle Koyulhisar tarafı kuzey Anadolu fay hattı üzerindedir. Deprem tehlikesi bizim için toplumsal bir sorundur. Tabi her nimetin bir külfeti vardır. Bu güzel cennet vatanda yaşıyorsak bununda böyle külfetleri ve riskleri var. Bu yüzden afetlerin yoğun yaşandığı bir ülkenin yurttaşları olarak özellikle deprem bilinci ve depreme hazırlık güvenli yaşam kültürümüzün bir parçası olmalıdır. Bunun içinde bizler binalarımızda ve alt yapılarımızda buna hazırlık yapmamız lazım. Her şeyden önce zihinsel olarak buna hazırlıklı olmamız lazım. Unutmayalım bir afetin ilk anlarında hep tek başımızayızdır, o anda bireysel davranıyoruz. Bizi sadece o anlarda ki bireysel hazırlığımız, bilgi birikimimiz, aldığımız eğitim bizi koruyabilecektir. Bu çalışmaların özü budur, bu bilinçte olmalıyız" dedi.

"Giresun ve Kastamonu'da görev aldım"

Vali Ayhan, Giresun ve Kastamonu'da yaşanan afetlerde görev aldığını belirterek, "Ben hem vatandaş hem idareci olarak bu konuda hazırlıklı olmakla birlikte toplumsal sorumlu olan birisi olarak fiilen afet olan bölgelerde görev aldım. Giresun ve Kastamonu'da görev aldım. Bu arada şunu gördüm. Gerçekten müthiş bir teknolojik alt yapımız var. Hareket kabiliyetimiz çok yükseldi. Kastamonu'da özellikle Bozkurt ve ilçelerinde ki o sel afetinde ki o hali gördüm. Orada ki aksiyonumuz, hazırlığımız, koordinasyonumuz 2 -3 gün içersin de o bölgede ki yaşamı normale çevirme başarısını gösterdik. Buda bizim geldiğimiz noktayı en iyi şekilde göstermektedir. Bu gün ilimiz genelinde 625 okulumuzda yaklaşık 120 bin öğrencimiz, 10 bin öğretmenimizle birlikte eş zamanlı deprem anı ve acil durum tahliye tatbikatı gerçekleştirdik" dedi.