Tatbikat gerçeğini aratmadı

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği toplumsal olaylara müdahale tatbikatı gerçeğini aratmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ve diğer ekiplerin katılımı ile Hanefi Mahçiçek Stadyumu çevresinde tatbikat düzenlendi. Toplumsal olaylara müdahale tatbikatında senaryo gereği bir fabrikada çalışan işçiler izinsiz gösteri yaptı. Tatbikatta izinsiz gösteri yapan temsili eylemciler, polise taşla saldırıp, molotofkokteyli attıkları TOMA'yı ateşe vermek istedi. Eylemcilere polis ekiplerinin karşılığı ise geç olmadı. Biber gazı ve ses bombalarının kullanıldığı tatbikatta temsili eylemciler, kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Tatbikat sonrası gazetecilere açıklamada bulunan İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, "Senaryomuz gereği bir fabrikada çalışan işçilerimizin normal bir şekilde hak arama çalışması eyleme, daha sonra dahil olan marjinal grupların bunu nasıl bir gösteri yürüyüşü haline getirdiğini hep birlikte izledik. Olası bir kanunsuz eylemde bizim müdahale taktiklerimizi ve yöntemlerimizi diri tutmak ve geliştirmek açısından bu tatbikatlar önemli ve zaman zaman yapmaktayız. Bu süreçte halkın canını, malını ve ırzını emanet ettiği emniyet teşkilatını değişen suç çeşitleri, zaman zaman gerçekleşebilecek toplumsal olaylara en etkili ve hızlı bir şekilde müdahale ederek, kamu güvenliğini en üst seviyede sağlamak amaçlanmıştır" dedi.

Emniyet Müdürü Cebeloğlu, tatbikatı gerçekleştiren polis teşkilatına teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ