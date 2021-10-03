Bursa'da itfaiye ve İHH ekiplerinden ortak tatbikat

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Ekibi ile ortak yaptığı yaralı kurtarma ve yangın söndürme tatbikatı gerçeği aratmadı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa'da 576 personel, 118 itfaiye aracı, 30 istasyonu, 756 gönüllü itfaiyeci ve 70 gönüllü itfaiye noktası ile yılda ortalama 18 bin olaya müdahale eden İtfaiye Daire Başkanlığı, eğitim çalışmalarına da hızla devam ediyor.

Bu yıl bugüne kadar 6 bin 500 kişiye temel yangın eğitimi verilirken, 100 dolayında kurum ve kuruluşta yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında İtfaiye Eğitim Merkezi'nde İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Ekipleri ile yaralı kurtarma ve yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Gerçeğini aratmayan tatbikatta İHH ekipleri senaryo gereği, binanın çatısında mahsur kalan yaralıyı halatlarla aşağıya indirdi.

Sorunsuz tamamlanan bu tatbikatın ardından itfaiye ekiplerinin kontrolünde yangın söndürme ve yangın sonrası dumana maruz kalan bir yaralının ortamdan tahliyesi tatbikatlarına yer verildi.