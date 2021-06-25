Tataristan ile otomotivde işbirliği

Araç üstü ekipman üreten Ankara'nın köklü firmalarından Karba Otomotiv ile Tataristan Cumhuriyeti'nin en büyük sanayi kuruluşu kamyon üreticisi Kamaz PTC arasında bir iş birliği anlaşması imzalandı.

Araç üstü ekipman üreten Ankara'nın köklü firmalarından Karba Otomotiv ile Tataristan Cumhuriyeti'nin en büyük sanayi kuruluşu kamyon üreticisi Kamaz PTC arasında bir iş birliği anlaşması imzalandı.

Tataristan Cumhuriyeti'nin en büyük kamyon üreticisi Kamaz tarafından üretilen kamyonlar, imzalanan anlaşmayla birlikte yeni nesil itfaiye araçları, çöp toplama ve belediye hizmet araçlarına dönüştürecek. İlk etapta yıllık 2 bin, daha sonra yıllık 6 bin araç üretilecek ve başta Tataristan olmak üzere Rusya'nın tüm bölgelerindeki belediyelerin ihtiyaçları karşılanacak. Anlaşma, yan sanayi alanında çok gelişmiş olan Ankara ekonomisine de önemli bir katkı sağlayacak.

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'ın da katıldığı Karba'nın Ankara fabrikasında gerçekleşen anlaşma, Karba Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Musa Ertunç ile Kamaz Yönetim Kurulu Başkanı Sergey Kogogin arasında imzalandı. İmza törenine Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un yanısıra, Tataristan Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Albert Karımov, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi İsmail Safi ile Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de katıldı.

Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin Tataristan'ın önde gelen yabancı ortaklarından biri olduğunu belirterek, "Tataristan-Türkiye arasında var olan güzel ilişkiler, olabilecek sorunları hızlı bir şekilde çözmemize ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği için yeni fırsatlar açmamıza imkan veriyor" açıklamalarında bulundu.

Kamaz ile Karba arasındaki iş birliği anlaşmasıyla beraber iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha güçleneceğine inandığını söyleyen Minnihanov, "Türkiye tarihsel olarak bize çok yakın. Bugün devletlerimiz ve liderlerimiz arasındaki ilişkiler çok olumlu; bu, ülkelerimizin ekonomilerinin yararına çalışmamıza izin veriyor. Bugün Tataristan'da 10 büyük Türk fabrikası başarıyla faaliyet gösteriyor. Ülkemiz şirketlerinin de Türkiye'de yatırım yapabilmesi için olanaklar araştırılıyor. Bu anlaşmayla beraber çok büyük işler yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha büyük hacme ulaşabileceğine dikkat çekerek, "Ülkemizde yan sanayi oldukça gelişti. Rusya'da gördüğüm en büyük eksiklik yeteri kadar yan sanayi firması olmayışı. Bu anlamda Türkiye, binek araçtan kamyonlara kadar Avrupa'daki global üreticilerin en büyük tedarikçilerinden birisi. Kamaz da Tataristan'ın en büyük üreticilerinden bir tanesi. Kamaz burada katalizör olursa güzel iş birlikleri çıkartabileceğimizi düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Tataristan'da ki araçların yedek parçalarını Ankaralı sanayiler olarak üretmeye hazır olduklarını da söyleyen Özdebir, "Üst yapılarıyla ilgili her türlü ortak faaliyetlerde bulunabiliriz. Yalnızca iki ülke için değil, Afrika'dan Orta Asya'ya, Avrupa'dan Amerika'ya kadar birlikte çok güzel işler yapabileceğimize inanıyorum. Karba ve Kamaz'la başlayan bu iş birliği iki ülke arasındaki iş hacmini daha da arttıracaktır" diye konuştu.

Karba Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Musa Ertunç ise Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un bu anlaşmaya çok destek verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Minnihanov'un iki firma arasındaki iş birliği anlaşmasında bulunmasından da büyük onur duyduğunu dile getiren Ertunç, "Devlet büyüklerimiz bu işlerin arkasında durduğu zaman bizler de özel sektör olarak daha güzel işler yapabileceğimize inanıyoruz. Kendisine verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

İmzaların ardından Minnihanov ve beraberindeki heyet Karba Otomotiv firmasının üretim tesislerini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı