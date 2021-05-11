Tataristan'daki bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 8 öğrenci hayatını kaybetti
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Tataristan'daki bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 8 öğrenci hayatını kaybetti

Tataristan'daki bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 8 öğrenci hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'daki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'daki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi.

Yerel yetkililerin ilk açıklamalarına göre, kimliği belirsiz iki kişi, Fayzi caddesindeki 175 numaralı okulda silahlı saldırı düzenledi. Saldırganları gören ve silah sesini duyan öğrenciler arasında panik yaşandı. Bazı öğrenciler pencerelerden atladı.

Olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Yetkililer, saldırganlardan birisinin 17 yaşında olduğunu ve güvenlik güçlerince yakalandığını bildirdi.

İlk belirlemelere göre silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 8 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırıda en az 10 kişi de yaralandı.

Polisin operasyon düzenlediği okuldan öğrencilerin tahliyesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Son dakika: Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'daki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi, ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor.
Son dakika: Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'daki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi, ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor.
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