Tataristan'da Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali başladı
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Tataristan'da Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali başladı

Tataristan'da Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali başladı
Anadolu Ajansı / Raynur Shakir - Haberler | Kültür Sanat

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da "Medeniyetler diyaloğundan diyaloglar medeniyetine" sloganı ile organize edilen 17. Uluslararası Kazan Müslüman Filmleri Festivali'nin resmi açılışı yapıldı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da "Medeniyetler diyaloğundan diyaloglar medeniyetine" sloganı ile organize edilen 17. Uluslararası Kazan Müslüman Filmleri Festivali'nin resmi açılışı yapıldı.

Tataristan Cumhuriyeti ve Rusya Müftüler Konseyi'nin ortak girişimi ile 2005'te başlatılan festival, Rusya'daki ve uluslararası toplumun İslam ve Müslümanlar hakkında objektif fikir sahibi olabilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kazanskaya Ratuşa binasında düzenlenen festivalin resmi açılışı öncesi kırmızı halıdan geçiş töreni yapıldı.

Daha sonra Rusya Müftüler Konseyi Başkan Yardımcısı Ruşan Abbyasov bir konuşma yaparak festivalin açılışını gerçekleştirdi.

Bu yıl festivalde 24 ülkeden 50 film yarışacak. Türkiye'yi "Kovan" ve "Kardeşin Bekçisi" filmleri ile "Acı ve Tatlı" belgeseli temsil edecek. "Silah" filmi de "Rusya-İslam Dünyası" yarışma dışı programa katılacak.

"Kovan" filminin yönetmeni Eylem Kaftan, AA muhabirine, "Türkiye'nin elçiliğini yapmak, bizim coğrafyamızın, bizim hikayelerimizin sinema üzerinden temsiliyetini üstlenmek büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda büyük bir gurur. Biz kültür elçileriyiz. Farklı coğrafyalara gidip filmlerimizi paylaşıyoruz, izleyici ile buluşuyoruz. Rus ve Tatar izleyicisinin filmlerimizle ilgili ne düşündüğünü öğrenmek, onlarla görüşlerimizi paylaşmak bizim inanılmaz derecede ufkumuzu da açacak. En büyük beklentimiz bu." dedi.

Festival 10 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Raynur Shakir

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