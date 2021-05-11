Son dakika haberleri! Tataristan'da okulda silahlı saldırı

Son dakika haberleri: Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da okulda çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre, 9 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da okulda çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre, 9 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'daki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda, 1'i öğretmen 8 öğrencinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Olayın Kazan'daki Faizi Caddesi'nde 175 numaralı okulda meydana geldiği, kimliği belirsiz bir gencin okul yakınında sivillere ateş açtığı bildirildi. İlk bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştiren genç vurularak gözaltına alındı. Okuldaki öğrencilerin tahliyesine devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı