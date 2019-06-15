Tataristan'da "Kutsal Bolgar Toplantısı"

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Bolgar kentinde, Tatarların devlet olarak İslamiyeti kabulünün 1097. yıl dönümü "Kutsal Bolgar Toplantısı" ile kutlandı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bolgar kentindeki etkinliğe, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Tataristan Parlamento Başkanı Ferit Muhametşin, Rusya Cumhurbaşkanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu Ahmet Sadık Doğan, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan başkanlığındaki Türkiye heyeti, Rusya Müslümanları Bölge Dini Yönetimi Başkanı Müftü Talgat Tacetdin, Tataristan Müftüsü Kamil Semigullin, Rusya'nın 70 bölgesinden gelen 1137 imam ve on binlerce vatandaş katıldı.

Minnihanov, "Hatıra Bilgisi" binası yanında yapılan toplantının açılışında, Tataristan ve Rusya Müslümanlarına birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Son 10 yılda Bolgar'da büyük restorasyon çalışmaları yapıldığını belirten Minnihanov, kentin tüm imkanlarından Rusya Müslümanlarının da yararlanması gerektiğini ve gelecekte burada Müslüman çocuklar için kamplar düzenlemek istediklerini söyledi.

Daha sonra "Küçük Minare"de dua eden Müslümanlar, tarihi Cemiğ Camisi kalıntıları üzerinde öğle namazı kıldı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlyas Topsakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantının Türk tarihi açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Topsakal, "Bugün Bolgarların, yani eski Tatarların resmi olarak Müslüman oluşunun İbn Fadlan'ın kayıtlarından hesaplarsak 1097. yıl dönümü. Tataristan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Mintimer Şeymiyev'in çabalarıyla burası açık hava müzesi yapıldı. Burada sanki bin yıl önceki hayatı yaşıyor gibiyiz. O dönemden kalan tarihi objeleri görmek mümkün. Eski hanların mezarları, hamamlar, eski Tatarların yaşam şekilleri burada yaşatılıyor." dedi.

Prof. Dr. Topsakal, 922'de İbn Fadlan'ın, Abbasi elçisi olarak bu topraklara gelerek Han Camisi'nde kılınan cuma namazından sonra halife adına hutbe okuduğunu ve böylece resmi olarak bir devletin İslama girişinin belgelendiğini bildirdi.

Bolgar'ın Müslüman Türk tarihi açısından çağa yön veren bir yer olduğunu belirten Topsakal, kentin, İslam ve Türk tarihi bakımından hem başlangıç hem de medeniyetin en zirvede olduğu yerlerden birisi durumunda bulunduğunu söyledi.

Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı kutlamada, konuklara kazanlarda pişirilen milli yemekler ikram edildi.

Kaynak: AA