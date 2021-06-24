Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
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Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Türkiye'de yüksek teknolojili birçok projenin hayata geçirildiğini belirterek, "Bu projelerde Rusya'nın önde gelen bölgesi Tataristan Cumhuriyeti'nin temsilcilerinin de yer almasını istiyoruz.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Türkiye'de yüksek teknolojili birçok projenin hayata geçirildiğini belirterek, "Bu projelerde Rusya'nın önde gelen bölgesi Tataristan Cumhuriyeti'nin temsilcilerinin de yer almasını istiyoruz." dedi.

Minnihanov ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile Tataristan arasında bilişim, petrokimya ve kimya sanayi alanlarında mutabakat zaptları imzalanan tören sonrası konuşan Minnihanov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür ederek sözlerine başladı.

"İki günlük sıkı çalışmamız neticesinde hem Türkiye hem de Tataristan'ı ilgilendiren ilginç projeler ortaya çıktı. Bugün petrokimya ve yüksek teknoloji ile ilgili projeler konusunda belgeler imzaladık. Bundan başka, Türkiye ve Rusya'da araba üreticilerimizi ilgilendiren belgeler de imzaladık. Dün yüksek teknoloji vadisini (İstanbul'daki Bilişim Vadisi) ziyaret ettik. Bu, gelecektir." diye konuştu.

Minnihanov Tataristan'da da benzer projeler olduğunu ve bu konularda Türkiye ile iş birliği yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ziyaret ettiğimiz yerlerde ve görüştüğümüz insanlar tarafından bize çok ilgi gösterildi. Bunun için içten teşekkür ederiz. Türk ortaklarımızı Tataristan'a bekliyoruz. Türkiye ve Türk halkına refah içinde olmasını diliyoruz. Sizde birçok proje hayata geçiriliyor ve bu projelerde Rusya'nın önde gelen bölgesi Tataristan Cumhuriyeti'nin temsilcilerinin de yer almasını istiyoruz."

İmzalanan anlaşmalar

Türkiye ve Tataristan arasında imzalanan anlaşmalar şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti Bilişim Vadisi teknoloji geliştirme bölgesi ile Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti arasında mutabakat zaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile Rusya Federasyonu TATNEFT anonim şirketi arasında GEBKİM sahasında maleik anhidrit projesi uygulama olanaklarının incelenmesine ilişkin niyet mektubu.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TATNEFT anonim şirketi arasında kimya sanayi alanında iş birliği mutabakat zaptı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Haberler
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