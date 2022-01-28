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Tatar pastırma kesti, esnafı ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Tatar pastırma kesti, esnafı ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri'de pastırma keserek, esnafı ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri'de pastırma keserek, esnafı ziyaret etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Kazancılar Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde bulundu. Burada bir pastırmacıya giren Tatar, meşhur Kayseri pastırmasını doğrayarak tadına baktı. Daha sonra tarihi Kayseri Kalesi'nde incelemelerde bulunan Ersin Tatar, yetkililerden bilgi aldı.

Tatar'a, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da eşlik etti. - KAYSERİ

Tatar pastırma kesti, esnafı ziyaret etti

Tatar pastırma kesti, esnafı ziyaret etti

Tatar pastırma kesti, esnafı ziyaret etti

Tatar pastırma kesti, esnafı ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Politika

Politika, Haber

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