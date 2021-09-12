Tatar, İsmet Kotak'ın Anma Töreni'ne katıldı - Haberler
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Tatar, İsmet Kotak'ın Anma Töreni'ne katıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Tatar, İsmet Kotak'ın Anma Töreni'ne katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin kurulmasına katkısı bulunan, eski bakan, milletvekili, gazeteci ve yazar İsmet Kotak'ın 10'uncu ölüm yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen anma törenine katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin kurulmasına katkısı bulunan, eski bakan, milletvekili, gazeteci ve yazar İsmet Kotak'ın 10'uncu ölüm yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen anma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, anma etkinliğindeki konuşmasında Kotak'ın Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesinde büyük hizmetleri olduğunu belirterek ona büyük bir vefa borçlu olduklarını ifade etti. Tatar, İsmet Kotak'ı anmak için her yıl düzenlenen törene katıldığını anımsatarak, Kotak'ın verdiği hizmetlerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.


Tatar, İsmet Kotak'ın Anma Töreni'ne katıldı

Tatar, İsmet Kotak'ın Anma Töreni'ne katıldı

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