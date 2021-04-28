Tatar: "Cenevre'de Egemenliğimizi Tanıyın Diyeceğiz"
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM'nin Kıbrıs'ta barış görüşmelerini yeniden başlatmak için zemin yoklamak üzere tarafları Cenevre'de biraraya getireceği gayriresmi toplantılar öncesinde VOA Türkçe'nin sorularını yanıtladı.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM'nin Kıbrıs'ta barış görüşmelerini yeniden başlatmak için zemin yoklamak üzere tarafları Cenevre'de biraraya getireceği gayriresmi toplantılar öncesinde VOA Türkçe'nin sorularını yanıtladı
Kaynak: DailyMotion.com