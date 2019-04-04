Tatar: Brexit İngiltere - Türkiye İlişkilerini Olumsuz Etkilemez

Uzun yıllardır İngiltere'de faaliyet gösteren mali müşavir Münir Tatar, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı (Brexit) sonrası İngiltere - Türkiye ilişkilerini değerlendirerek, Türk yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.

Brexit'in Türk yatırımcıyı nasıl etkileyeceğini anlatan Tatar, özellikle Ankara Anlaşması ile ilgili konuya açıklık getirerek, yeni şartlarda turist olarak İngiltere'ye gelen Türk vatandaşlarının Ankara Anlaşması'na başvuramayacaklarını, başvuruların Türkiye'den yapılabileceğini ve bir avukat aracılığı ile İngiltere İçişleri Bakanlığı'na sunulabileceğini söyledi.

ANKARA ANLAŞMASI BAŞVURULARI TÜRKİYE'DEN YAPILACAK

Londra'da yıllardır faaliyet gösteren bir Türk firması olan Münir Tatar & Associates'in kurucusu mali müşavir Münir Tatar şöyle konuştu; "İngiltere hükümetinin aldığı kararlar doğrultusunda turist vizesi ile İngiltere'ye gelen hiçbir Türk vatandaşı İngiltere'den Ankara Anlaşması'na başvuru yapamayacak. Bütün başvurular Türkiye'den yapılabilecek ve mali koşullarını ispatlayan kişiler istenen tüm evrakların onaylarını da aldıktan sonra bir avukat aracılığıyla başvurulabilecek."

Brext'in Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri etkilemeyeceğini, iki ülkenin geçmişten getirdiği seviyeli ve sıcak ilişkilerine devam edeceğini ifade eden Tatar, "İngiltere bir ticaret ülkesi ve dünya ile ticaret yapıyor. Başta Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Jamaika, Barbados, Bahama Adaları, Grenada, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Fiji'nin de aralarında bulunduğu 15 devlet, İngiliz Milletler Topluluğu'nda yer alıyor ve İngiltere bu ülkelerle ticarete devam edecek. Türkiye ile ticaret de eskiden olduğu gibi hatta gelişerek devam edecek" dedi.

EMLAK PİYASASI DÜŞÜŞTE

İngiltere'deki Brexit sürecinin emlak piyasasını nasıl etkilediğine de değinen Tatar, bu sürecin emlak piyasasında durgunluğa sebep olduğuna dikkat çekerek, İngiltere'deki emlak piyasasının yüzde 15-20 civarı düşüşte olduğunu ve son yıllarda yapılan binaların sadece yüzde 10'nun satıldığını belirtti. Piyasanın yakın zamanda hareketleneceğini ifade eden Tatar, İngiltere'de gayrimenkulün ortalama yüzde 5 getirisi olduğunu belirterek, "Dünya zenginleri Londra'da gayrimenkul yatırımı yapıyor. Bugün alınan bir daire beş altı yıl sonra yüzde elli üzerine koyuyor. Gayrimenkul İngiltere'de her zaman en doğru yatırımdır" dedi. - Tattersall

Kaynak: DHA