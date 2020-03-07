: Tataminin oklavalı "Olimpik Anneler"inden çocuklarına tam destek (2)

07.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:16

Düzce'de, çocuklarını spor kursuna getirdiklerinde antrenörün önerisi üzerine judoya başlayan yaklaşık 30 kadın, kooperatif kurarak evlerinde yaptıkları mantı, makarna, tarhana gibi yiyecekleri satıp evlatlarının müsabaka masraflarına da destek oluyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Nermin Alayıldız, minik öğrencileri antrenmana getirip götüren ve çocukları pür dikkat izleyen yaşları 30 ila 45 arasında değişen 30 anneyi mindere davet etti.

Alayıldız, kendisi gibi judo antrenörü eşi Ayhan Alayıldız ile proje geliştirerek "Judocu Anneler" grubunu kurdu. Çocukları ile antrenmanlara başlayan anneler, düzenlenen "Olimpik Anneler" turnuvasında birçok derece aldı.

Çocuklar da annelerinden bu başarı gelince daha çok çalışarak başarılarını katlamaya başladı.

Adeta bir aile ortamına dönüşen neşeli antrenmanlarda birbirlerine taktik öğreten anne ve çocuklarının bu görüntüsü diğer aileleri de spora teşvik etti.

Başarıları artınca aileler bu kez, çocuklarının özel turnuvalarda harcayacakları paraları olsun fikrinden yola çıkarak bir proje geliştirip, Düzce Olimpik Anneler Kadın Dayanışma Kooperatifini kurdu. Kooperatifte ellerine oklava alan judocu anneler mantı açıyor, makarna, tarhana, turşu ve reçel gibi ürünler yaparak pazara sunuyor.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir önderliğinde hazırlanan projeyle anneler tarafından yapılan ürünlerin milli takım kamplarında ve sporcu yetiştirme merkezlerinde kullanılması hedefleniyor.

"Anneleri sporun içine çekmeyi başardık"

Judo antrenörü Nermin Alayıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, judocu annelerin serüvenlerinin 7 yıl önce başladığını söyledi.

Çocuklarının spor yapmalarını izleyen yaklaşık 30 anneyi sporun içine çekmek için bir proje ürettiklerini anlatan Alayıldız, "Annelerin çocuklarının yaptığı spora alakalı olduklarını gördük. Onları mindere davet ettik. Minderde çocuklarıyla çok kaliteli zaman geçirdiklerini gördüm. Bu projeyle anneleri sporun içine çekmeyi başardık." dedi.

Anneleriyle spor yapan çocukların aile ortamında bulundukları için daha başarılı olduklarını vurgulayan Alayıldız, şöyle devam etti:

"Annenin elinin değdiği her yerde çiçek açar. Olimpiyatlara sporcu yetiştirmek istiyorsak, anneleri bu işin içine almalıyız diye düşündük. O yüzden annelerle beraberiz. Çocuklar kuşak sınavına hazırlanırken, soru sorduğumda annelerin cevap verdiğini gördüm. Bu demek oluyor ki, anne çocuğunu spora getirip götürmek dışında da sporun her adımında destekleyen, onunla adım atan bir konumda."

Alayıldız, her başarılı sporcunun arkasında mutlaka mükemmel bir anne olduğunu belirterek, bütün anneleri çocuklarıyla beraber spor yapmaya davet etti.

Kurdukları Düzce Olimpik Anneler Kadın Kooperatifi ile hem çocukları sporun içinde tutmak hem de olimpiyatlara giden yolda masraflarına anne eliyle destek vermeyi amaçladıklarına işaret eden Alayıldız, "Antrenör olarak çocuğu bir yere kadar taşıyabilirim fakat anne desteği çocuğu zirveye taşır." ifadesini kullandı.

"Hocamız bizi de spora dahil edince aile ortamı oluştu"

Judocu annelerden Hilal Sezen (34) de 3 çocuğunun judo yaptığını ve kendisinin de onlarla birlikte minderde bulunduğunu dile getirdi.

Çocuklarının spor yapmaya başladıktan sonra beden ve ruh gelişimlerinin arttığına dikkati çeken Sezen, şunları kaydetti:

"Hocamız bizi de spora dahil edince aile ortamı oluştu. Hayatımızı, sağlığımızı düzene soktu. Çocuklarımız antrenmanda ne yaşıyorsa biz de yaşıyoruz. Kooperatif kurma fikri hocamızdan geldiğinde çok mutlu olduk. Buradaki çocuklarımızın tamamına yakını ya Avrupa'da ya da Türkiye'de derece aldı. Başarılı çocukların maddi desteğe ihtiyacı oluyor. Bazı ailelerin özel turnuvalar için ayıracak bütçesi olmuyor, buradan destekleniyor. Çocuklarımız için mindere geldik, onlar için kooperatifi kurduk ve çok mutluyuz."

"Sporu bana çocuğum sevdirdi"

Judocu anne Nezaket Tosun da çocuğunun spora başladığında kısa sürede bırakacağını düşündüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Başladığında aslında pek umudum yoktu. Salona getirirken hocamız bizi de mindere aldı. Spor yapmak istiyordum ama ev hanımı olarak zaman ayıramıyordum. Çocuğum sayesinde spora başladım. Çok geç kalmışım. Sporu bana çocuğum sevdirdi. Sporun yanında çocuklarımıza destek için bir kooperatif kurduk. Makarna, kuskus, tarhana gibi ürünleri yapıyoruz. Çocuklarımızın sporda başarısı bizim için çok önemli. Sadece kendi çocuklarımız için değil tüm sporla uğraşan çocuklarımız için bir aradayız."

Minik judocu Ayşe Naz Tosun ise hedeflerinin yüksek olduğunu, annesiyle aynı sporu yapmanın kendisini motive ettiğini anlattı.

Kaynak: AA

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