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Tatami ve havuzun özel sporcusu: Şevval Devrim

Kocaeli'de tatami ve havuz arasında adeta mekik dokuyan özel sporcu Şevval Devrim, down sendromlu sporcuların olimpiyat oyunları olarak kabul edilen, bu yıl 2'ncisi Türkiye'de düzenlenecek Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Games 2020) judo ve yüzme branşlarında madalya hedefliyor.

18.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:42
Tatami ve havuzun özel sporcusu: Şevval Devrim

Kocaeli'de tatami ve havuz arasında adeta mekik dokuyan özel sporcu Şevval Devrim, down sendromlu sporcuların olimpiyat oyunları olarak kabul edilen, bu yıl 2'ncisi Türkiye'de düzenlenecek Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Games 2020) judo ve yüzme branşlarında madalya hedefliyor.

İzmit Belediyesince başlatılan "Engelsiz Kulaçlar" projesi kapsamında yaklaşık 6 yıl önce yüzmeye başlayan ve bu branşta 5 yıldır Türkiye şampiyonu olan, 6 ay önce başladığı judoda da kısa sürede Türkiye şampiyonu olarak milli takıma seçilen Şevval Devrim, her iki branşta da "Trisome Games 2020"nin iddialı sporcuları arasında yer alıyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Şevval, milli takım kamplarında olmadığı dönemlerde zamanının büyük bölümünü okul-tatami-yüzme havuzu üçgeninde geçiriyor.

Annesinin bir an olsun yalnız bırakmadığı yetenekli sporcu, Antalya'da 19-26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek oyunlar için hazırlıklarını sürdürüyor.

Anne Aslı Devrim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şevval'in spora yüzmeyle başladığını anımsatarak, astım hastalığını spor, yüzmeyle atlattığını ifade etti.

Sonrasında judoyla tanıştıklarını dile getiren Devrim, şöyle konuştu:

"İzmit Belediyesinin projesiyle yüzmeye başlamıştık. Daha sonra Şevval'de istek, gördüğümüzde hocaları da yetenekli olduğunu düşündüler, yarışmacı oldu, güzel başarılar elde ettik. Son 5 yıldır Türkiye şampiyonluğunu kimseye kaptırmadı. Yaklaşık 1 yıl kadar önce koordinatörümüz, 'Şevval'i judoyla tanıştıralım.' dedi. Başlarda yorucu olacağını düşündüm, iki branş birbirinden çok farklıydı. Şevval bunun da üstesinden geldi. Şevval benim yol arkadaşım. Çok azimli bir çocuk. Hangimiz daha şanslıyız onu bilmiyorum ama ben anne olarak şanslıyım. Üç kızım var, en küçükleri Şevval. Onunla bir bütün olduk, yola çıktık, beraber üniversite kapılarına kadar tamamladık. İnşallah bundan sonra da birlikte yolculuğumuz devam edecek. Judoda da başarılarının geleceğini düşünüyorum."

Devrim, günlerinin saat 07.00'de başladığına işaret ederek, ders olan günlerde önce Sakarya'ya gittiklerini, diğer günlerde ise fitness ile sabah antrenmanlarını yaptıklarını anlattı.

Haftanın 3 günü judo, 4 günü yüzme antrenmanları olduğunu dile getiren Devrim, "Başka örneği var mı bilmiyorum ama Şevval üniversite sınavına girdi ve barajı aşarak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Antrenörlük Bölümünde öğrenci..." dedi.

Milli takım kamplarına gittiklerinde her iki branşın da antrenmanlarını aksatmamaya özen gösterdiklerini aktaran Devrim, yetkililerden izin alarak tesisleri kullandıklarını ve hazırlıkları sürdürdüklerini bildirdi.

"Hedefimiz olimpiyatlar"

Kızının hayatına en önemli katkının spor olduğunu vurgulayan Devrim, şunları söyledi:

"Benim için en büyük mutluluk aslında Şevval'in bu hayata katılıp mutlu bir insan olması. Dışarıdan bakıldığında insanlar 'çocukları yarış atı gibi koşturuyorlar' diye düşünebilir ama onların iyiliğini kimse annesinden babasından daha iyi düşünemez. Şevval bu sporları yapmamış olsaydı ne okul hayatı olurdu ne de toplumda kendisini ifade edebilecek bir çocuk olurdu. Ben ona inandım, o bana güvendi, hocalarımız bize güvendi, Şevval'le birlikte yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz olimpiyatlar, inşallah orada da başarılı sonuçlar alacağız. Şevval iki branşta da yarışabilecek, inşallah sonuçları güzel olur, çocuklarımızın emekleri boşa çıkmaz."

Şevval Devrim de annesi sayesinde spora başladığını ve çok mutlu olduğunu söyledi. Kendisine destek olan tüm öğretmenlerine, ailesine ve akrabalarına teşekkür eden Şevval, antrenmanlardan keyif aldığını kaydetti.

"İnşallah olimpiyatlarda da madalyalarını alacak"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ve Milli Takım Judo Antrenörü Gültekin Sevinç de yetenekli sporcusu Şevval'in kısa sürede milli takıma seçildiğine işaret ederek, "2 ay önce Ankara'da yapılan seçmelerde kilosunda birinci olarak milli takıma seçildi. Özel olimpiyatlar diye geçen Trisome oyunlarına katılacak, judown branşında madalyaya yakın bir sporcu. Yüzmede de katılacak. İki branşa da Türkiye şampiyonu olarak katılıyor. İnşallah olimpiyatlarda da madalyalarını alacak. Sıkı çalışıyor, yoğun bir temposu var. İnşallah bu çalışmanın karşılığını madalyalarla alır, kendisinden bekliyoruz zaten." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Antalya'da 31 Mart-7 Nisan tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19-26 Ekim'e ertelendiği açıklanmıştı.

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Kaynak: AA

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