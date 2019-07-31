Tatami'nin Büyükşehirli yıldızları

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate sporcuları, Karacabey'de düzenlenen 'İllerarası Karate Turnuvası'nda 35 madalya kazandı.

Yetiştirdiği sporcular ile Türkiye'nin en iyi takımları arasında yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor Karate takımı, madalyalara ambargo koymaya devam ediyor. Büyükşehirli karateciler son olarak Karacabey'de yapılan 'İllerarası Karate Turnuvası'nda 13 birincilik, 4 ikincilik ve 18 üçüncülük madalyası kazandı.

Türkiye Karate Federasyonu Bursa İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 'İllerarası Karate Turnuvası', 27-28 Temmuz tarihlerinde Karacabey'de yapıldı. Karacabey Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen faaliyete başta Bursa olmak üzere Sakarya ve İstanbul'dan 25 kulüp ve 350 sporcu katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un 48 sporcu ile katıldığı turnuvada yeşil-beyazlılar minik, yıldız, ümit, genç ve U-21 kategorilerinde 13 birincilik, 4 ikincilik ve 18 üçüncülük elde etti. Toplam 35 madalya toplayan Bursa ekibi, turnuvada en çok madalya kazanan takım unvanının da sahibi oldu. - BURSA

Kaynak: İHA