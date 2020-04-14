Tat'tan çiftçisine destek paketi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Tat'tan çiftçisine destek paketi - Haberler
Tat Gıda, Türkiye, Güncel

Tat'tan çiftçisine destek paketi

Salça, domates ürünleri, konserve ve ketçap markalarından Tat, her yıl çiftçisine sunduğu "Avans Desteğini" bu sene yüzde 30 artırarak 23 milyon TL'ye yükseltti.

14.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:26
Tat'tan çiftçisine destek paketi

Salça, domates ürünleri, konserve ve ketçap markalarından Tat, her yıl çiftçisine sunduğu "Avans Desteğini" bu sene yüzde 30 artırarak 23 milyon TL'ye yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden bugüne Türkiye'de sanayi domatesinin gelişimine öncülük etmesinin yanı sıra Türk çiftçisine iş olanağı yaratıp, yatırımlarına devam eden Tat, koronavirüs salgını nedeniyle içinde bulunan bu zor koşullarda da çiftçisini yalnız bırakmıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tat Gıda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Arzu Aslan Kesimer, toprağın ekilmesinden ürünlerin hasadına, çiftçilerinin yanında olan ve her yıl düzenli olarak çiftçiye verdikleri destek paketini bu yıl arttırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin de içinde bulunduğu bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarının ardından en önemli görevlerden birisini üstlendiğimizin farkındayız. İşimiz gıda üretmek ve ürettiklerimizi halkımıza ulaştırmak. Nesiller boyu hepimizin aile hayatına dokunan, sofralarına ortak olan, Tat markasını bu noktalara taşıyan en önemli iş ortağımız çiftçilerimiz. Bugün salça, domates ürünleri ve konserve denince ilk akla gelen ve güvenle kullanılan marka olmamızda 3 kuşaktan on binlerce çiftçinin emeğinin olduğunu biliyoruz."

Tat'tan çiftçisine bu yıl 23 milyon TL avans desteği

Kesimer, "İçinde bulunduğumuz koşulu üreterek ve el ele vererek başaracağımızdan eminiz. Üretim ve çiftçimiz en büyük önceliğimiz" ifadelerini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda sözleşmeli çiftçimizin mahsulüne verdiğimiz alım garantisinin yanında, 2019 yılına göre toplam avans miktarımızı yüzde 30 arttırarak 23 milyon TL'ye yükselttik. Tarımın sürdürülebilir olması için destek olduğumuz çiftçi destek paketi tohum, fide, tarımsal gübre ve diğer sulama materyalleriyle beraber nakit avansı da kapsıyor.

Hepimizin gündemindeki salgın nedeniyle çiftçilerimizin toprağını işleme konusundaki maddi çekinceleri ve yaşayabilecekleri olası sıkıntıları göz önüne alarak sağladığımız tüm desteği bu yıl öne çektik ve çiftçilerimize ulaştırmaya başladık. Bu destek paketi kapsamında avans olarak verilen gübre miktarını geçen seneye göre yüzde 40 civarında artırarak sözleşmeli çiftçimizin tamamına yakın bir oranda destek sağlıyoruz. Fide ve tohum desteğini ise tüm sözleşmeli çiftçilerimize sağladık."

İlk günden bugüne, 50 yılı aşkındır bitmeyen domates tutkularına, kendilerini bir gün bile yalnız bırakmayan çiftçilerin daha fazla üretmesi ve yaşamlarını iyileştirmesine yardımcı olmak misyonu ile Türk çiftçisine hizmet etmekten mutluluk duyduklarını aktaran Kesimer, "Geleceği çiftçilerimizin bereketli elleriyle kuruyor, halkımıza hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü
'Maaşın var, bakacaksın' yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı tepkisi: Niçin direnirler anlamış değilim Haberler
İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı tepkisi: Niçin direnirler anlamış değilim
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Vatandaşların 10 Nisan gecesi marketlere akın etmesi, Türkiye'de yeni salgın riski oluşturdu
Vatandaşların 10 Nisan gecesi marketlere akın etmesi, Türkiye'de yeni salgın riski oluşturdu
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
İstanbul Eminönü sahilinde cansız beden bulundu
İstanbul Eminönü sahilinde cansız beden bulundu
Oyuncu Eda Ece, bir süre Instagram hesabını kullanmama kararı aldı
Oyuncu Eda Ece, bir süre Instagram hesabını kullanmama kararı aldı
Artvin'de kış uykusundan uyanan ayı ve iki yavrusu şehre indi
Artvin'de kış uykusundan uyanan ayı ve iki yavrusu şehre indi
Uzmanlardan eve çağrılan berberler için korona uyarısı: İşin doğası gereği insanlar risk altında
Uzmanlardan eve çağrılan berberler için korona uyarısı: İşin doğası gereği insanlar risk altında
Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti
Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Emre Mor'dan 'kaçtı' iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım
Emre Mor'dan "kaçtı" iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak
Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak
Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Süleyman Soylu'nun görevini sürdürmesi CHP'de rahatsızlık yarattı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Süleyman Soylu'nun görevini sürdürmesi CHP'de rahatsızlık yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlık tehlikesi yaşıyor
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlık tehlikesi yaşıyor
Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi
Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Saruhan Oluç Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cemal Can Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Radamel Falcao Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İstifa Futbol Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Tat'tan çiftçisine destek paketi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 10:38:44. #1.15#
title