Tat Gıda'dan 2020'de 167 milyon lira net kar

Tat Gıda, geçen yıl 167 milyon liralık net dönem karı elde etti.

Tat Gıda'dan yapılan açıklamaya göre, uzun vadeli iş planları çerçevesinde ana faaliyet alanı olan ve toplam karlılığı içinde daha yüksek paya sahip salça, domates ve konserve ürünleri iş koluna odaklanma kararı alan şirket, bu yönde önemli adımlar attı.

Ocak ayında süt ve süt ürünleri iş kolundaki tüm varlıkların satışına yönelik sözleşme imzalayan Tat Gıda, makarna ve unlu mamuller iş kolunda faaliyetin durdurulması sonrasında 2020'de geriye kalan varlıkların satışını da tamamladı.

Toplamda 167 milyon TL net kar açıklayan Tat Gıda; ana faaliyet alanı salça, domates ve konserve iş kolundan 71 milyon TL net kar elde etti. 2020'de "durdurulan faaliyetler" altında yer alan makarna ve unlu mamuller iş kolundaki gayrimenkul ve diğer varlıkların satışında 72 milyon TL, süt ve süt ürünleri iş kolunda ise 24 milyon TL net kara ulaşıldı.

Geçen yıl odaklanarak büyümeye devam edilen salça, domates ve konserve iş kolundan 803 milyon TL, "durdurulan faaliyetler" altında yer alan süt ve süt ürünleri iş kolundan ise 694 milyon TL ciro elde edildi.

Tat Gıda'nın faaliyeti devam eden salça, domates ve konserve ürünleri iş kolunda ihracatı yüzde 131 artışla 217 milyon lira olarak gerçekleşirken, brüt karı yüzde 48 artışla 254 milyon TL ve faaliyet karı yüzde 47 artışla 122 milyon TL oldu. FAVÖK ise yüzde 59 artışla 134 milyon liraya yükseldi.

"Sürdürülebilir karlılık ve hızlı büyümemizi devam ettirmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tat Gıda Genel Müdürü Oğuz Aldemir, beklenmedik bir pandemi süreciyle karşılaştıkları ve etkilerinin devam ettiği bu dönemde tarımın sürdürülebilirliği ve güvenilir gıdaya ulaşmanın tüketici ve ekonomi için ne derece stratejik bir öneme sahip olduğunu bir kez daha gördüklerini belirtti.

Gıda sektörü için zor bir yıl olsa da her türlü koşulda tüketici beklentilerini göz önünde tutarak yenilikçi, hızlı ve çevik bir şekilde hareket ettiklerini aktaran Aldemir, şunları kaydetti:

"2020'yi önceki yıla göre başarıyla tamamladık. Türkiye'nin en büyük gıda şirketlerinden birisi olmaya devam ettik. Salça, domates ve konserve ürünlerinde 803 milyon lira ciro ve yüzde 45 büyüme kaydederek bu alandaki gücümüzü ortaya koyduk. Bu zorlu süreçte çalışma arkadaşlarımın gösterdiği yüksek feragat ve başarıyla finansal anlamda olduğu kadar pazar payları açısından da başarılı sonuçlar elde ettik. Güven ve kaliteli hizmet anlayışımızla müşterilerimize her zaman daha iyisini sunmak ve her koşula hızla adapte olarak çalışmalarımıza var gücümüzle devam etmek önceliğimiz olmaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde pazar lideri olduğumuz Tat ürünleri iş birimine daha fazla odaklanarak ve yatırımlarımızı artırarak sürdürülebilir karlılık ve hızlı büyümemizi devam ettirmeyi hedefliyoruz."

"38 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz"

Oğuz Aldemir, Tat Gıda'nın sürdürülebilir ve karlı büyüme hedefleri içerisinde ihracatın önemli bir yer tuttuğunu, 38 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve yurt dışı pazarlarda tüketicilerin beklentilerine uygun ürünleri sunduklarını bildirdi.

Yeni pazarlar için kararlı bir şekilde çalıştıklarını aktaran Aldemir, salgına rağmen 2020'de Irak ve Avrupa pazarında önemli anlaşmalara imza attıklarını, güvenli ve sağlıklı üretim süreçleriyle ihracat faaliyetlerinde 2020 içerisinde bir önceki yıla göre ciroda yüzde 131 büyüme elde ettiklerini kaydetti.

Uzun yıllardır faaliyet gösterdikleri süt ve süt ürünleri kategorisinden odaklı ve karlı büyüme stratejileri doğrultusunda çıkma kararı aldıklarını anımsatan Aldemir, "Satış anlaşmasının ocak ayında imzalanması üzerine başta Rekabet Kurulu onayı olmak üzere resmi işlemlerin tamamlanmasını takiben devir sürecini sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Bundan sonra yolumuza ana iş kolumuz olan salça, domates ve konserve ürünleri kategorisinde, Tat markamız ile yeni yatırım fırsatları gözeterek hem yurt içinde hem de yurt dışında odaklı ve karlı bir büyüme stratejisi ile güçlenerek devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan