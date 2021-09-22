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Taşucu Limanı'nın özelleştirme ihalesi gerçekleştirildi

AA / Enes Duran - Haberler | Ekonomi
Taşucu Limanı'nın özelleştirme ihalesi gerçekleştirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde özelleştirme kapsam ve programında bulunan Taşucu Limanı ve üzerindeki taşınmazların nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı.

TAŞUCU (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde özelleştirme kapsam ve programında bulunan Taşucu Limanı ve üzerindeki taşınmazların nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının duyurusuna göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait, Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'ndeki Taşucu Limanı'nın ve geri sahasında yer alan sanayi tesis alanı ile üzerinde bulunan tüm yapı ve tesislerin bir bütün halinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi, 684 milyon lirayla CEY Grubu Ortak Girişimi, Ceynak Lojistik ve Ticaret AŞ ve Ceyport Terminal Lojistik ve Ticaret AŞ verdi.

AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri
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