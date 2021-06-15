TAŞTAKİ 'TECAVÜZ EDİLİYORUM' YAZISI GERÇEK ÇIKTI, ŞÜPHELİ KOMŞU YAKALANDI
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TAŞTAKİ 'TECAVÜZ EDİLİYORUM' YAZISI GERÇEK ÇIKTI, ŞÜPHELİ KOMŞU YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, taşın üzerine 'Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin' yazan kız çocuğunun, A.K. olduğu belirlendi.

ANTALYA'da, taşın üzerine 'Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin' yazan kız çocuğunun, A.K. olduğu belirlendi. Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurulan A.K.'ye, komşuları H.E.'nin (55) uzun süredir cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Bir süre önce Adana'ya taşındığı belirlenen H.E., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Kepez ilçesi Osman Yüksek Serdengeçti Caddesi'ndeki yeşil alanda bulunan, üzerinde çeşitli yazıların yer aldığı taşın sosyal medyada paylaşılması üzerine, polis hareket geçti. 'Yaşım 12, tecavüz edildim, adım A. Hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin' notu yazılı taşı bulan kişilerden alan polis, çalışma başlattı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yazıyı yazan kişinin, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan A.K. adlı kız çocuğu olduğunu belirledi. Çocuk İzlem Merkezi'nde psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan A.K.?nin, uzun süredir komşuları H.E.'nin cinsel istismar ve cinsel saldırısına uğradığı ortaya çıktı. H.E.'nin bir süre önce Adana'ya taşındığı, zaman zaman kente gelerek A.K.'ye cinsel saldırıyı sürdürdüğü belirlendi. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bağlantıya geçtiği Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.E.'nin adresini belirleyip, yakaladı. Gözaltına alınan H.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

VATANDAŞTAN TEPKİ

Cinsel saldırı olayını medyadan öğrendiğini belirten mahallede esnaf Yusuf Çıray, "Polisler yakalamış. Çok sevindim. Benim de kardeşim var. Bu herkesin başına gelebilir. Umarım cezasını en ağır şekilde çeker" dedi. Salih Erzin adlı esnaf ise "Biz de olayı sosyal medyadan öğrendik. Daha sonra şahsın yakalandığını öğrendik. Sevindik. Çok kötü bir durum. İnşallah en ağır cezayı verirler" dedi

TAŞTAKİ 'TECAVÜZ EDİLİYORUM' YAZISI GERÇEK ÇIKTI, ŞÜPHELİ KOMŞU YAKALANDI
TAŞTAKİ 'TECAVÜZ EDİLİYORUM' YAZISI GERÇEK ÇIKTI, ŞÜPHELİ KOMŞU YAKALANDI
TAŞTAKİ 'TECAVÜZ EDİLİYORUM' YAZISI GERÇEK ÇIKTI, ŞÜPHELİ KOMŞU YAKALANDI
TAŞTAKİ 'TECAVÜZ EDİLİYORUM' YAZISI GERÇEK ÇIKTI, ŞÜPHELİ KOMŞU YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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