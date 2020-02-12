TASS: Putin ve Erdoğan, İdlib meselesini görüştü
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TASS: Putin ve Erdoğan, İdlib meselesini görüştü

Rus devlet ajansı TASS, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini duyurdu.

12.02.2020 11:57 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:57
TASS: Putin ve Erdoğan, İdlib meselesini görüştü

Rus devlet ajansı TASS, Rusya Devlet Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamayı kaynak alan ajans, iki liderin İdlib meselesini görüştüklerini; her iki tarafın da bu konuda temaslarının sürmesi yönünde hemfikir olduklarını duyurdu.


Kaynak: DHA
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