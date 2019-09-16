Tass: mc-21 ilk uluslararası uçuşunu yaptı

16.09.2019 23:35

Rusya'nın orta mesafeli yolcu uçağı MC-21, ilk uluslararası uçuşunu Jukovski Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirdi. Uçak, Teknofest için İstanbul'a geldi.





İlk iç hatlar uçuşunu 2017 yılında gerçekleştiren MC-21 orta mesafeli yolcu uçağı, Teknofest İstanbul için ilk uluslararası uçuşunu gerçekleştirdi. Irkut Corporation tarafından tasarlanan uçağın ilk teslimatının 2021 yılında yapılması bekleniyor.





TEKNOFEST'TE 4 RUS UÇAĞI





Resmi olarak yarın başlayacak Teknofest'te, Rusya'dan 4 uçak katılacak. Orta mesafeli yolcu uçağı MC-21'in yanı sıra; kısa mesafeli SSJ-100 yolcu uçağı, amfibi uçağı Be-200 ve çok fonksiyonlu savaş uçağı Sukhoi-35 Teknofest'te yer alacak.

Kaynak: DHA