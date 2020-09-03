Taşovalı kooperatif üyesi kadınlar ürettikleri ürünleri satmaya başladı Taşova ilçesinde kurulan Hünerli Eller Kadın Kooperatifi üyeleri ürettikleri ürünlerin satışına başladı.

Taşova ilçesinde kurulan Hünerli Eller Kadın Kooperatifi üyeleri ürettikleri ürünlerin satışına başladı.

İlçe pazarında kurulan standın açılışı Kaymakam Mustafa Berk Çelik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk tarafından yapıldı.

Kooperatif Başkanı Emine Özcan Özdemir, Taşovalı kadınların üretmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Kadınlar ile bu ülke için ne yapabiliriz diye yola çıktıklarını anlatan Özdemir, "Kadınlar kurulan kooperatiften güç alıyorlar. Taşova'nın uzun yıllardır, hatta kentin tarihi boyunca eksikliğini hissettiği kadın girişimlerinin, Hünerli Eller Kadın Kooperatifi sayesinde doldurulacak, kooperatif sayesinde başka kadınlara da ulaşıp, onlara adeta köprü olmak istiyoruz. Kadınlarımızın daha güçlü olması için bir arada olması gerekmektedir.

Satış standımızda mevsimsel yaş sebze, konserve, reçel, domates, salatalık, tursu, marmelat, reçel, domates konservesi, lavanta, tarhana ve ev makarnasının satışı yapılacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA