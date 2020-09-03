Taşovalı kooperatif üyesi kadınlar ürettikleri ürünleri satmaya başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Taşovalı kooperatif üyesi kadınlar ürettikleri ürünleri satmaya başladı

Taşova ilçesinde kurulan Hünerli Eller Kadın Kooperatifi üyeleri ürettikleri ürünlerin satışına başladı.

Taşovalı kooperatif üyesi kadınlar ürettikleri ürünleri satmaya başladı
03.09.2020 17:17 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:17

Taşova ilçesinde kurulan Hünerli Eller Kadın Kooperatifi üyeleri ürettikleri ürünlerin satışına başladı.

İlçe pazarında kurulan standın açılışı Kaymakam Mustafa Berk Çelik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk tarafından yapıldı.

Kooperatif Başkanı Emine Özcan Özdemir, Taşovalı kadınların üretmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Kadınlar ile bu ülke için ne yapabiliriz diye yola çıktıklarını anlatan Özdemir, "Kadınlar kurulan kooperatiften güç alıyorlar. Taşova'nın uzun yıllardır, hatta kentin tarihi boyunca eksikliğini hissettiği kadın girişimlerinin, Hünerli Eller Kadın Kooperatifi sayesinde doldurulacak, kooperatif sayesinde başka kadınlara da ulaşıp, onlara adeta köprü olmak istiyoruz. Kadınlarımızın daha güçlü olması için bir arada olması gerekmektedir.

Satış standımızda mevsimsel yaş sebze, konserve, reçel, domates, salatalık, tursu, marmelat, reçel, domates konservesi, lavanta, tarhana ve ev makarnasının satışı yapılacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Müjde Ar Fatma Girik Sinan Akçıl Defne Samyeli
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Eddie Newton Mauricio Lemos
Daha Fazla Eylül Bakan Transfer Yunanistan
Şu an buradasınız: Taşovalı kooperatif üyesi kadınlar ürettikleri ürünleri satmaya başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 17:20:49. #1.14#
title