Taşova'ya OSB kuruluyor
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Taşova'ya OSB kuruluyor

13.10.2020 19:05 | Son Güncelleme: 13.10.2020 19:09
Taşova'ya OSB kuruluyor

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yapımı planlanan Taşova Organize Sanayi Bölgesinin(OSB) kurulacağı alanları ziyaret ederek, çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yapımı planlanan Taşova Organize Sanayi Bölgesinin(OSB) kurulacağı alanları ziyaret ederek, çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Vali Masatlı, Taşova OSB' için uygun alternatif yerlerde incelemelerde bulundu. İlk olarak Çambükü- Dörtyol köyleri arasında ulunan arazide inceleme yapıldı. Akabinde alternatif olarak Gemibükü Köyü- Mera alanında inceleme yapıldı.

Vali Masatlı, sanayicilere yeni üretim alanlarının oluşturulması ve istihdamın arttırılması amacıyla yaşama geçirilmesi planlanan projenin önemini vurguladı. İncelemeye Vali Masatlı'nın yanı sıra; Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İl Genel Meclisi üyeleri ve TESOB Başkanı Süleyman Torun katıldı.

Uluköy alt yapı inceleme

Amasya İl Özel İdaresine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce 2020 Yılı Yatırım Programı kapsamında köylerdeki altyapı ihtiyaçlarına yönelik başlatılan fizibilite çalışmaları tamamlandı. Ziyaret sırasında köyde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Masatlı, talep ve önerileri dinleyerek taleplerle ilgili yetkililerin çalışma yapmasını istedi.

Yapılan hizmetlerin korunmasının ve bakımının vatandaşlar tarafından sağlanması gerektiğini de hatırlatan Vali Masatlı böylelikle uzun ömürlü olmalarının sağlanması gerektiğini söyledi.

Vali Mustafa Masatlı, Uluköy'de içme suyu ve kanalizasyon şebeke hattı çalışmalarını da inceledi. - AMASYA

Taşova'ya OSB kuruluyor
Taşova'ya OSB kuruluyor
Taşova'ya OSB kuruluyor
Taşova'ya OSB kuruluyor
Taşova'ya OSB kuruluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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