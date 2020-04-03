Taşova Vefa Sosyal Destek Grubu, 341 vatandaşın talebini karşıladı Taşova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Taşova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Taşova Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun bugüne kadar 341 vatandaşın talebini aldığı belirtildi.

Kaymakam Mustafa Berk Çelik, yaptığı açıklamada, vatandaşların genel olarak kurallara uyduğunu ifade etti.

Salgının henüz devam ettiğine işaret eden Çelik, "Tüm dünyada olduğu gibi ilçemizde de salgın tehdidi geçmiş değil. O nedenle vatandaşlarımızın kurallara azami derecede riayet etmeleri hem kendileri hem de sevdikleri açısından hayati derecede önem arz ediyor. Tedbirlerimizi almaya ve kurallara hassasiyetle uymaya devam edelim." dedi.

Kaynak: AA