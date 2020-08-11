Taşova ve Suluova'da koronavirüs denetimi yapıldı Amasya'nın Taşova ve Suluova ilçelerinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınacak tedbirler kapsamında denetimler yapıldı.

Amasya'nın Taşova ve Suluova ilçelerinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınacak tedbirler kapsamında denetimler yapıldı.

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ün katıldığı denetimlerde iş yeri sahipleri maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde uyarıldı.

Çelik, konuya ilişkin, "İnsanlık olarak büyük mücadele veriyoruz. Toplum içinde yaşıyoruz. Kurallara uymalıyız. Bu salgını hep birlikte yeneceğiz ama kurallara mutlaka uymamız gerekiyor." dedi.

Suluova

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen ile Belediye Başkanı Fatih Üçok, koronavirüse (Kovid-19) yönelik denetimlere katıldı.

Esnafa ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Şen, maske, temizlik ve sosyal mesafe gibi can alıcı önlemlere uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Maske kullanan çocukları ve kadınların duyarlı davranışını maske kullanmayan vatandaşlara örnek gösteren Şen, "Bu mücadeleyi nihayete erdirmek elbette Rabbimizin takdiri ve inayetine bağlı ama vatandaş olarak sorumluluğumuz çok daha fazla. Maske, sosyal mesafe ve temizlik gibi üç temel alışkanlığı hayatımızın değişmezleri haline getirelim. Koronavirüs tehlikeli olabilir ama alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir." dedi.

Kaynak: AA