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Taşova SYDV Mütevelli Heyeti seçimi yapıldı

AA / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel
Taşova SYDV Mütevelli Heyeti seçimi yapıldı

Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında (SYDV) 1 yıl süreyle görev yapacak mütevelli heyeti üyeleri seçildi.

Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında (SYDV) 1 yıl süreyle görev yapacak mütevelli heyeti üyeleri seçildi.

Taşova Müftülüğünde yapılan seçim sonucunda Geydoğan Köyü Muhtarı İlhami Köybaşı, Yeni Mahallesi Muhtarı Alim Tural ve Mübadiller Derneği Başkanı Mustafa Garip üyeliğe seçildi.

Yeni seçilen üyelere başarılar dileyen Taşova SYDV Müdürü Barış Gündüz, vakıf mütevelli heyetinin gerek köylerde gerekse ilçe merkezinde çalışmalarını titizlikle ve hakkaniyet içinde sürdürdüğünü söyledi.

Taşova SYDV Mütevelli Heyeti seçimi yapıldı

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Tevfik Öztürk - Son Dakika Haberleri

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