"Taşova Şehit ve Gazilerini Hatıraları ile Anıyor Projesi"nin tanıtımı yapıldı - Haberler
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"Taşova Şehit ve Gazilerini Hatıraları ile Anıyor Projesi"nin tanıtımı yapıldı

AA / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Taşova Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan "Taşova Şehit ve Gazilerini Hatıraları ile Anıyor Projesi" tanıtıldı.

Taşova Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan "Taşova Şehit ve Gazilerini Hatıraları ile Anıyor Projesi" tanıtıldı.

Dernek başkanı Kazım Özdemir, İlçe Müftülüğünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, proje ile şehit ve gazilere vefa borçlarını bir nebze de olsa ödeyeceklerini söyledi.

???????Projenin bütün ilçe halkını kapsayacağını dile getiren Özdemir, "Türk milleti için şehitler nurlanmış, gaziler ise onurlanmış kişilerdir. Bizler şehitlerimizi dualarla anarken, gazilerimizi de saygı ve minnetle anmaktayız. Bu proje ile hem derneğimizin kuruluş amacına uygun olarak vatan müdafaasında yaralanan kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizin aziz hatıraları belgesel film çekimi ile kalıcı hale getirileceğiz." dedi.

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AA / Tevfik Öztürk - Son Dakika Haberleri

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