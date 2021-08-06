Taşova OSB Tanıtım Toplantısı yapıldı

Taşova ilçesine kurulacak Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bilgilendirme ve tanıtım toplantısı yapıldı.

Taşova ilçesine kurulacak Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bilgilendirme ve tanıtım toplantısı yapıldı.

Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Taşova Belediyesi Çam Vadisi Tesisleri'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, OSB projesinin Taşova'nın yüz yıllık geleceğine hitap eden bir proje olduğunu söyledi.

Taşova'da Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmasının tescillendiğini vurgulayan Çelik, "İnşallah en kısa sürede üretime geçerek halkımız, esnafımız kazanacak ve ülkemize de katkı sunmuş olacak. Biz hep birlikte Taşova'nın gücünün ne olduğunu ispatlamış olduk. Taşova olarak inandık ve başardık. Hayırlı ve uğurlu olsun üretimimiz bol olsun." dedi.

Belediye Başkanı Bayram Öztürk de Taşova'nın işsizlik sorununun, OSB kurulduğunda sorun olmaktan çıkacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk