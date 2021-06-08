Taşova OSB'nin logosu belli oldu
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Taşova OSB'nin logosu belli oldu

Taşova OSB'nin logosu belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Amasya'nın Taşova ilçesinde kurulan Taşova Organize Sanayi Bölgesi'nin logosu belli oldu.

Amasya'nın Taşova ilçesinde kurulan Taşova Organize Sanayi Bölgesi'nin logosu belli oldu. Hazırlanan logo Taşova Belediyesi'nin sosyal medya hesabında kamuoyuyla paylaşıldı.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Üretimi, emeği, kazancı, alın terini, birliği, dayanışmayı, gelişmeyi ve kalkınmayı ifade eden Taşova OSB'mizin logosu hayırlı olsun" dedi.

Başkan Öztürk, logonun hazırlanmasında katkısı bulunan Vedat Eser'e de teşekkür etti. - AMASYA

Taşova OSB'nin logosu belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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