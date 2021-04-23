Taşova OSB'nin ilk toplantısı yapıldı
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Taşova OSB'nin ilk toplantısı yapıldı

Taşova OSB'nin ilk toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taşova OSB'nin ilk Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantıları, Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın başkanlığında yapıldı.

Taşova OSB'nin ilk Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantıları, Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın başkanlığında yapıldı.

Geçen günlerde resmen kurulan Taşova Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) ilk Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı, Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın başkanlığında yapıldı.

Vali Masatlı toplantıda yaptığı konuşmada,"Bugün Taşova ve Amasya'mız için tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. 2020 yılı Ekim ayında Taşova ilçemizin uygun konumunu ve sanayi potansiyelini değerlendirmek adına burada bir OSB kurulması için çalışmalara başladık. Ardından uygun bir alanı belirledikten sonra çeşitli bakanlıklarımız nezdinde görüşmeler yaparak süreci hızlandırdık. Netice itibarıyla geçtiğimiz günlerde Taşova OSB 363 sicil numarası ile resmen kurulmuştur. Şu andan itibaren ilk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bildirdiği gerekli prosedürü tamamlayacağız. Bu süreci sizlerin de desteği ve özverisiyle en kısa sürede tamamlamalıyız. Bu süreç tamamlanıp Taşova OSB faal hale geldiğinde hem ilçemizin hem de ilimizin ekonomisi ile istihdamına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu vesileyle bir kez daha OSB'mizin kurulma sürecinde desteğini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın konuşmalarının ardından Taşova Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulundaki gündem maddeleri görüşülerek, yapılması planlanan öncellikli çalışmalara ilişkin yol haritası belirlendi.

Toplantıya ayrıca Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile Taşova Organize Sanayi Bölgesinin Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. - AMASYA

Taşova OSB'nin ilk toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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