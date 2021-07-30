Taşova Orman İşletme Kadirli'de
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Taşova Orman İşletme Kadirli'de

Taşova Orman İşletme Kadirli'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Amasya Taşova Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devam eden orman yangınlarına müdahale için bölgeye giderek çalışmalarına başladı.

Amasya Taşova Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devam eden orman yangınlarına müdahale için bölgeye giderek çalışmalarına başladı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde başlayan orman yangını için Taşova Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de harekete geçti. Bölgeye giden arazöz çalışmalara destek vermeye başladı. Taşova Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan Furkan Güngör, Mesut Bozkurt ve Şeef Akça ile 1 arazöz bölgede çalışmalarına başladı. Ekip, özellikle ormanlık alanlarda ulaşan alevleri söndürme çalışmalarına katılıyor. - AMASYA

Taşova Orman İşletme Kadirli'de
Taşova Orman İşletme Kadirli'de
Taşova Orman İşletme Kadirli'de
Taşova Orman İşletme Kadirli'de
Taşova Orman İşletme Kadirli'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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