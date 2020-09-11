Taşova Orman İşletme idari hizmet binası yenileniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Taşova Orman İşletme idari hizmet binası yenileniyor

2020 yılı iş programları kapsamında yürütülen ormancılık çalışmalarını yerinde incelemek için Taşova Orman İşletme Müdürlüğüne ziyarette bulunan Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, İşletme Müdürü Levent Morkan ve teknik ekip tarafından karşılandı.

Taşova Orman İşletme idari hizmet binası yenileniyor
11.09.2020 14:05 | Son Güncelleme: 11.09.2020 14:09

2020 yılı iş programları kapsamında yürütülen ormancılık çalışmalarını yerinde incelemek için Taşova Orman İşletme Müdürlüğüne ziyarette bulunan Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, İşletme Müdürü Levent Morkan ve teknik ekip tarafından karşılandı.

Ormancılık faaliyetleri kapsamında tamamlanan ve devam eden çalışmaların son durumları hakkında bilgiler alan Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, yıl sonu hedefleri doğrultusunda talimatlarını aktardı.

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı taşra teşkilatlarında yapılan düzenlemeye istinaden 01Ocak 2020 tarihinde Amasya ili Taşova ilçesinde, Taşova Orman İşletme Müdürlüğü kurulmuş ve bölgede hizmetlerini yürütmeye başlamıştı.

Bu kapsamda; bölge halkına daha iyi hizmet sunmak için başlatılan idari hizmet binası inşa çalışmaları Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu tarafından incelendi.

Bölge Müdürü Oflu tarafından yapılan denetim ve incelemelerinin ardından; Almus Orman İşletme Şefliği görevini yürütmekteyken Taşova Orman İşletme Müdür yardımcılığı görevine atanan ve 04 Eylül'de yeni görevine başlayan Rıza Çağlar'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mansur Yavaş Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Ferhat Göçer Okan Bayülgen Tuna Kiremitçi
Spor Erol Bulut Tamer Tuna Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ricardo Quaresma
Daha Fazla Türk Eylül Banka Fransa
Şu an buradasınız: Taşova Orman İşletme idari hizmet binası yenileniyor - Amasya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 14:14:37. #1.15#
title