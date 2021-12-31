Taşova Milli Eğitim Müdürü Tümer, HEM kurslarını ziyaret etti
Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer Şehit, Himmet Aydemir Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından açılan kursları ziyaret etti.
Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer Şehit, Himmet Aydemir Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından açılan kursları ziyaret etti.
HEM müdürü Saffet Bol'dan açılan kurslar hakkında bilgi alan Tümer, kursiyerlerle sohbet edip yapılan çalışmaları inceledi.
Düzenlenen kurslar sayesinde vatandaşların gizli yeteneklerinin ortaya çıktığını idile getiren Tümer, "Hayatın her alanında kendini yetiştirmek ve becerilerini arttırmak isteyen vatandaşlarımızın kurslara büyük ilgi göstermesi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bizler de bu talebi karşılayabilmek için farklı meslek dallarında kurslar açıyoruz." dedi.
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AA / Tevfik Öztürk - Son Dakika Haberleri