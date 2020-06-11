Taşova Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı Taşova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı, Kaymakam Mustafa Berk Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Taşova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı, Kaymakam Mustafa Berk Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğünde düzenlenen toplantıda 2019 yılı faaliyet raporu ve kesin hesap tablosu oy birliğiyle kabul edildi.

Yapılan seçim sonucunda birlik encümenliğine il genel meclis üyeleri Ahmet Öz ve Deniz Sümer, köy muhtarlarından ise Yukarıbaraklı Köyü Muhtarı Rıfat Üstün ile Tatlıpınar Köyü Muhtarı Cemal Onat seçildi.

Çelik, yeni dönemin hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Köylerimize yapılacak çalışmalarımızın programlarını yaptık. Tüm köylerimizin ihtiyaç ve eksiklerini imkanlarımız ölçüsünde en kısa zamanda ve hızlı şekilde gidermeye çalışacağız. Bu yıl özellikle köylerimizin altyapı sorunlarını gidermeye çalışacağız." dedi.

Kaynak: AA