Taşova Kaymakamımız Sn. Mustafa Berk Çelik'ten Veda Ziyareti
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Taşova Kaymakamımız Sn. Mustafa Berk Çelik'ten Veda Ziyareti

Taşova Kaymakamımız Sn. Mustafa Berk Çelik'ten Veda Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Taşova Kaymakamı iken Erzurum İli Pazaryolu İlçe Kaymakamlığı'na atanan Sn. Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'ya veda ziyaretinde bulundu.

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Taşova Kaymakamı iken Erzurum İli Pazaryolu İlçe Kaymakamlığı'na atanan Sn. Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'ya veda ziyaretinde bulundu. Sayın Çelik'e yeni görevinde başarılar dileriz.

Kaynak: Habermetre

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Taşova Kaymakamımız Sn. Mustafa Berk Çelik'ten Veda Ziyareti - Haberler
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