Taşova Kaymakamı Gökcecik, şehit ailelerini ziyaret etti

NUSAYBİN, MARDİN (AA) - Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, şehit erler Ferhat Bolat ve Arif Burçak'ın ailelerini ziyaret etti.

Gökcecik, 2010 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan jandarma er Ferhat Bolat'ın Yayladibi köyünde oturan ailesini, daha sonra 1995 yılında Şırnak'ta şehit düşen piyade er Arif Burçak'ın Yaylasaray köyünde yaşayan ailesine ziyarette bulundu.

Gökcecik, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Gökcecik, "Canlarını seve seve ülkesi için feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri olan ailelerimizin her zaman yanlarındayız. Aziz şehitlerimize minnet borçluyuz. Vatanını, milletini ve bayrağını korumak için canlarını veren şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetler sizlersiniz. Kapımız sizlere 24 saat açık, her zaman yanınızdayız. Ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü, huzurumuzu ve kardeşliğimizi bozmak isteyenler emellerine asla ulaşamayacaktır. Allah, devletimize, milletimize, vatanımıza güç, kuvvet versin. Birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." ifadelerini kullandı.

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