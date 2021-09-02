Taşova Kaymakamı Gökcecik halk pazarını ziyaret etti
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Taşova Kaymakamı Gökcecik halk pazarını ziyaret etti

Taşova Kaymakamı Gökcecik halk pazarını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik ilçede perşembe günleri kurulan halk pazarını ziyaret etti.

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik ilçede perşembe günleri kurulan halk pazarını ziyaret etti.

Gökcecik, pazarda yetiştirdiği ürünleri satan köylüler, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

"Taşova halk pazarında özellikle köylü vatandaşlarımızın ürünlerini sattığı bölümdeki ürün çeşitliliği insanımızın ne kadar çalışkan ve üretken olduğunu da gösteriyor." diyen Gökcecik, "Üreticilerimizin ürettikleri ürünleri pazarda kendilerinin satmasından oldukça memnun oldum. Ülke olarak ne kadar üretirsek o kadar az sıkıntı çeker, daha fazla refaha ereriz, üretimin büyüğü küçüğü olmaz, üretim yaparak ülke ekonomisine mutlaka katkıda bulunmalıyız. Bu manada üretken, çalışkan vatandaşlarımızı kutluyorum." ifadesinde bulundu.

Taşova Kaymakamı Gökcecik halk pazarını ziyaret etti
Taşova Kaymakamı Gökcecik halk pazarını ziyaret etti
Taşova Kaymakamı Gökcecik halk pazarını ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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