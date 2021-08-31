Taşova Kaymakamı Gökcecik görevine başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taşova Kaymakamı Gökcecik görevine başladı

Taşova Kaymakamı Gökcecik görevine başladı
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Mustafa Berk Çelik'in yerine Taşova Kaymakamı olarak atanan Ahmet Gökcecik, görevine başladı.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Mustafa Berk Çelik'in yerine Taşova Kaymakamı olarak atanan Ahmet Gökcecik, görevine başladı.

Gökcecik, gazetecilere, Taşova'da görev yapacak olmaktan mutlu olduğunu belirtti.

"Bu güzel ilçeye hizmet etmek için geldim." diyen Gökcecik, "İnşallah hep beraber güzel hizmetler yapacağız. Taşova halkının da desteği ile uyum içerisinde ve gayretle çalışarak ilçemizin gelişimine hep birlikte katkı sunacağız." ifadesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Münir Özkul Gülben Ergen Acun Ilıcalı Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Fatih Terim Abdullah Avcı Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Taşova Kaymakamı Gökcecik görevine başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 12:28:31. #1.15#

title