Taşova Kaymakamı Gökcecik, engellileri ziyaret etti

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Taşova Engelliler ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Yavuz Aydın'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Gökcecik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Engelli vatandaşlara pozitif ayrımcılık yaptığını belirten Gökcecik, "Engel kalbimizde olmasın yeter, asıl olan kalbin engelli olmamasıdır. Onlar toplumumuzun bireyleridir, hepimiz birer engelli adayıyız. Devlet olarak engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıran çalışmalar yapıyoruz. Bizlerin engelli vatandaşlarımıza engel olmamamız gerekiyor, bizim onların yollarını açmamız gerekiyor." dedi.

AA / Tevfik Öztürk - Son Dakika Haberleri

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